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31 мая
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Происшествия

В Алтайский край не пустили фальшивую колбасу и подозрительную курятину

Таможенники Алтайского края не дали ввезти в регион продукты из Казахстана, сообщает Управление Россельхознадзор.

Колбаса.
Колбаса.
Анна Зайкова

Товар пытались ввезти через Рубцовский районе. Таможенники задержали гражданин России, которые доставляли из города Талдыкорган Алматинской области 20 т замороженного мяса птицы. Документа на груз, который следовал в Новосибирск, были оформлены с нарушением требований закона.

Также таможенники не дали ввезти в Алтайский край 550 кг колбасы ТОО «Арай-East-Food» (Казахстан). Продукция этой компании запрещена к ввозу из-за неоднократной фальсификации сырьевого состава.

Весь подозрительный груз вернули обратно в Казахстан.

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