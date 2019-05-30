В Алтайский край не пустили фальшивую колбасу и подозрительную курятину

Товар пытались ввезти через Рубцовский районе. Таможенники задержали гражданин России, которые доставляли из города Талдыкорган Алматинской области 20 т замороженного мяса птицы. Документа на груз, который следовал в Новосибирск, были оформлены с нарушением требований закона.
Также таможенники не дали ввезти в Алтайский край 550 кг колбасы ТОО «Арай-East-Food» (Казахстан). Продукция этой компании запрещена к ввозу из-за неоднократной фальсификации сырьевого состава.
Весь подозрительный груз вернули обратно в Казахстан.