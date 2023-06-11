Днем общенационального траура объявлено 12 июня в Казахстане: погибли 14 лесников

Траур — по погибшим в лесном пожаре в Абайской области. Погибли 14 человек. Это лесники, которые вышли на тушение пожара, сообщает the-village-kz. Накануне стало известно, что все пропавшие лесники погибли. Полицейские области обнаружили на месте тушения пожара тела всех 14 человек.

Личности пяти сотрудников лесничества установлены. В настоящее время уточняются личности остальных 9 человек, обнаруженных на месте тушения пожара.

Сейчас усилия пожарных направлены на ликвидацию возгораний в Абайской области.

Цифра

Сгорели примерно 60-70 тыс. гектаров леса, пишет Orda.kz

Телеграмма

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями.

Отставка

Президент Токаев снял с должности главу МЧС Юрия Ильина утром 10 июня.

Тушение

В конце мая в восточной части Казахстана в области Абай уже был пожар. Его локализовали спустя четыре дня. Из-за крупного лесного пожара ввели режим чрезвычайной ситуации.

С начала пожара всего осуществлено 486 сбросов воды с объемом более 1000 тонн воды. Задействован пожарный поезд.

К тушению привлечены военные.