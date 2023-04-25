25 апреля
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Происшествия

Лесной пожар произошел в алтайском районе из-за неосторожного обращения с огнем

Возгорание произошло в Хабарском районе в 6,5 км от поселка Серп и Молот, сообщили в региональном минприроды.

Лесной пожар.
Лесной пожар.
Минприроды Алтайского края

Информация о пожаре в Знаменское лесничество поступила 24 апреля в 8:00. Огонь перемещался в сторону Хабарского района.

Тушение осложнял сильный порывистый ветер, который каждый час менял направление. Весенние разливы затрудняли продвижение техники к месту пожара.

В результате пожарные прошли 4,5 км пешком. Во время ликвидации они заметили двух косуль.

«Надышавшись дымом, животные были дезориентированы и метались по периметру пожара», — рассказали в министерстве.

Пожарные отпугнули их, тем самым направив в безопасное место. Косули благополучно покинули опасную территорию.

Пожар ликвидировали 24 апреля в 23:00 в километре от поселка Серп и Молот. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае растет количество пожаров.

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