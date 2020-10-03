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Происшествия

«Дно усеяно трупами»: на Камчатке произошла экологическая катастрофа

Камчатские серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже на Камчатке. Минприроды подтвердило их подозрения — на побережье Тихого океана выявили четыре загрязненных участка.

Загрязненный участок океана на Камчатке.
Загрязненный участок океана на Камчатке.
https://www.instagram.com/yola_la/

2 октября пользователи Instagram начали массово распространять публикацию камчатской серфингистки, в которой она рассказала о «ядовитом океане».

«Случилось страшное — в наш Тихий океан произошла утечка чего-то ядовитого. Все дно — мёртвое. Осьминоги, рыба, морские звезды и ежи — все мертвы от мыса Налычева до Авачинской бухты. А это больше 40 км», — рассказала девушка.

Девушка также сообщила о том, что ранее серферы замечали изменение вкуса воды — «горький, не соленый, совершенно непривычный".

Серферы жаловались на недомогания: рвота, температура, судороги, боль в животе. По словам девушки, через некоторое время симптомы стали проявляться даже без контакта с водой.

«Сегодня ребята ныряли и всплыли со слезами на глазах! Все дно усеяно трупами морских животных», — добавляет еще один пользователь соцсети.

Также девушка сообщила, что на побережье уже нашли одного мертвого морского котика.

Врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков сообщил, что в пробах воды с Халактырского пляжа зафиксировано повышение по фенолам примерно в 2,5 раза. По нефтепродуктам — в 3,6 раза. Иных загрязнителей не выявлено, пишет РИА «Новости».

По его словам, предварительно можно говорить о возможном сбросе льяльных вод или нефтепродуктов с проходящих судов, но конкретный источник загрязнения будет выяснен федеральными надзорными структурами.

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