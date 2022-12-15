До 115 лет тюрьмы грозит основателю рухнувшей криптобиржи

Ему предъявили обвинения по восьми уголовным преступлениям. Среди них — в незаконных финансовых пожертвованиях на предвыборную кампанию во время промежуточных выборов в США, пишет bfm.ru.
Согласно отчетам Федеральной избирательной комиссии, Бэнкман-Фрид и два других топ-менеджера FTX потратили 76,1 млн долларов на предвыборную кампанию отдельных кандидатов в ноябре. При этом большая часть взносов пошла в пользу демократов, отмечает CNBC.
Делом займется прокурор Нью-Йорка.
Что произошло
Обваливший крипторынок бывший миллиардер Сэм Бэнкман-Фрид, чья криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве в ноябре, задержан на Багамских островах по запросу властей США, пишет Lenta.ru.
Сэм Бэнкман-Фрид отказался считать себя мошенником. Он отверг обвинения в том, что он специально перевел средства клиентов FTX на сумму 10 млрд долларов на счета своей компании Alameda Research.
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