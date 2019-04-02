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2 апреля 6°C

Дочь сотрудницы «Роснефти» организовала убийство своей семьи из-за денег и недвижимости

1 апреля суд приговорил к 16 годам колонии общего режима 26-летнюю Дарью Переверзеву, признанную виновной в организации убийства своей матери, двух братьев и сестры из корыстных побуждений.

Тюрьма.
Тюрьма.
Анна Зайкова.

В 2014 году Переверзева и ее сожитель Дмитрий Колесников решили убить брата и мать девушки.

Колесников задушил женщину (погибшая была сотрудницей компании «Роснефть») и ее 12-летнего сына, после чего поджег свои вещи, которые были в крови.

В доме начался пожар, в результате которого от отравления угарным газом погибли трехлетние двойняшки, находившиеся на втором этаже.

Следствие установило, что массовое убийство совершено из корыстных побуждений — чтобы завладеть недвижимостью семьи и деньгами.

Скрылась за границей

Колесникова задержали и весной 2017 года приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима за убийство Елены Переверзевой и ее троих детей.

Дочь погибшей Дарья Переверзева после убийства скрылась за границей, однако в 2016 году ее задержали.

Раскаяния не последовало

На допросах у следователя девушка давала показания, но в содеянном не призналась и не раскаялась, она полностью отрицала свою причастность. В ходе следствия допросили более 50 свидетелей, произвели более 20 судебных экспертиз.

На основании результатов экспертиз, показаний Колесникова, потерпевших, а также свидетелей установлены мотивы и способ совершения столь жестокого преступления.

Девушку признали виновной в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 33, п. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК (организация убийства двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенного из корыстных побуждений).

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