Доездился! Водитель автобуса так торопился, что угодил в ДТП

По словам читателя altapress.ru, водитель маршрутки очень торопился, так как ехал с пробки на проспекте Калинина.
Он грубил пассажирам за то, что они якобы медленно выходят, и выпускал людей около проезжей части, «под колеса автобусов», передает очевидец.
По итогу автобус начало заносить по заснеженной дороге на проспекте Строителей, и он столкнулся с автомобилем Lada Niva.
«Когда стукнулись, пассажиры торжествующе сказали: «Доездился!» — рассказывает читатель altapress.ru.
У маршрутки есть вмятина, легковой автомобиль — без видимых повреждений.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!