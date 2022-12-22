Доездился! Водитель автобуса так торопился, что угодил в ДТП

Читатель altapress.ru сообщил, что маршрутный автобус № 60 столкнулся с автомобилем Lada Niva у пл. Победы около кинотеатра «Мир».

По словам читателя altapress.ru, водитель маршрутки очень торопился, так как ехал с пробки на проспекте Калинина.

Он грубил пассажирам за то, что они якобы медленно выходят, и выпускал людей около проезжей части, «под колеса автобусов», передает очевидец.

По итогу автобус начало заносить по заснеженной дороге на проспекте Строителей, и он столкнулся с автомобилем Lada Niva.

«Когда стукнулись, пассажиры торжествующе сказали: «Доездился!» — рассказывает читатель altapress.ru.

У маршрутки есть вмятина, легковой автомобиль — без видимых повреждений.