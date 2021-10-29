Доктор Рошаль заявил о готовности сесть в СИЗО вместо другого врача

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль выступил в защиту врача из Калининграда Элины Сушкевич.

Она находится в СИЗО по обвинению в смерти новорожденного. Рошаль, возглавляющий «Национальную медицинскую палату» заявил, что готов сам сесть в СИЗО, пишет РБК.

«Доктор не виноват. Мы считаем, что судебно-медицинская экспертиза была проведена с большими ошибками», говорится в заявлении.

Рошаль пишет, что Сушкевич — один из лучших неонатологов. Таких специалистов «и так не хватает». Ее арест «наносит огромный ущерб жителям Калининградской области».

Обращение взял на заметку глава СКР Александр Бастрыкин, пишет bfm.ru. Он поручил доложить ему подробности дела.

В прошлом году калининградского врача оправдали, однако этой весной дело вернули в суд.

Правосудие. Суд. Фемида. Анна Зайкова

Что произошло

Помимо Сушкевич по делу о смерти новорожденного проходит бывшая исполняющая обязанности главврача роддома № 4 в Калининграде Елена Белая.

Ребенок, в убийстве которого обвиняют женщин, родился в этом роддоме в ноябре 2018 года недоношенным, он весил 700 г. По версии следствия, Белая предположила, что, скорее всего, младенец умрет, и такое развитие событий ухудшит показатели роддома и уменьшит ее шансы стать главврачом.

В результате, считает СК, младенца решили убить, для чего Белая привлекла врача Сушкевич. Последняя по ее указанию ввела ребенку смертельную дозу препарата магния сульфата. Сушкевич настаивала, что по делу были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, а сульфат магния младенцу она не вводила.

Уголовное дело. открытые источники ( CC0)

Сушкевич и Белую обвиняли в убийстве малолетнего (ст. 105 УК), последней также вменяли превышение полномочий (ст. 286 УК). В декабре 2020-го обеих оправдали присяжные, а затем и Калининградский областной суд. Однако в конце мая этого года после рассмотрения жалобы потерпевшей Первый апелляционный суд направил уголовное дело на рассмотрение в суд первой инстанции.

Заместитель генпрокурора Игорь Ткачев в июне попросил Верховный суд перенести рассмотрение дела в Московский областной суд, опасаясь протестов в Калининградской области. По его словам, защита врачей развернула масштабную акцию по освещению хода дела в местных СМИ.

Верховный суд просьбу удовлетворил. Первое заседание в Московском облсуде состоялось 4 октября. С этого дня по решению суда Сушкевич и Белая помещены в следственный изолятор в Печатниках города Москвы до 4 января 2022 года. Жительницы Калининграда, детей которых лечила Сушкевич, уже написали письмо президенту Владимиру Путину с просьбой выпустить врача из СИЗО.