Должника по алиментам задержали алтайские приставы во время свадьбы

46-летний гражданин должен был выплачивать алименты размером в половину своей заработной платы на содержание несовершеннолетней дочери. Однако он решил уклоняться от исполнения родительских прав.
Приставы установили, что у алиментщика назначена регистрация брака, и прибыли в ЗАГС в указанную дату.
В отношении мужчины составили административный протокол. Суд назначил ему наказание в виде 50 часов обязательных работ.
Ранее судебные приставы и энергетики провели рейды по должникам.
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