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Должника по алиментам задержали алтайские приставы во время свадьбы

Судебные приставы прибыли на церемонию бракосочетания, чтобы задержать должника, сообщили в пресс-службе ведомства.

46-летний гражданин должен был выплачивать алименты размером в половину своей заработной платы на содержание несовершеннолетней дочери. Однако он решил уклоняться от исполнения родительских прав.

Приставы установили, что у алиментщика назначена регистрация брака, и прибыли в ЗАГС в указанную дату.

В отношении мужчины составили административный протокол. Суд назначил ему наказание в виде 50 часов обязательных работ.

Ранее судебные приставы и энергетики провели рейды по должникам.

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