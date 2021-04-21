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Происшествия

Дом летающих кастрюль. Из окна барнаульской высотки день ото дня выкидывают посуду и утварь

Пользователей социальных сетей в Барнауле предупреждают об опасности, которая ждет горожан рядом с домом № 111 по улице Солнечная поляна. Из окна одной из квартир часто вылетают кастрюли, банки и прочая утварь.

Дом летающих кастрюль.
Дом летающих кастрюль.
vk.com/incident22.

Как сообщили в паблике «Инцидент Барнаул», в данном доме живет бабушка, «которая ежедневно выкидывает из окна на тротуар все, что плохо лежит».

При этом под окнами дома ходит много людей, включая маленьких детей.

«В окно летят кастрюли, ложки, овощи, мясо, крупы, стеклянные банки, жидкости. Бьет симфонию по подоконнику с 6 утра, слушает весь подъезд. А если кастрюля (сегодня она была с гречневой кашей) упадет на голову прохожему?» — задается вопросом автор заметки.

В сообщении также уточняется, что родные старушки в курсе происходящего.

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