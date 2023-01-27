Дом поджег сожитель: стали известны подробности пожара в Рубцовске, где погибли три человека

При тушении пожара обнаружили тела троих человек: 36-летней хозяйки дома, ее 64-летней матери и их 34-летнего знакомого.
«По подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан ранее судимый 34-летний сожитель хозяйки дома», — сообщает СК по краю.
Как сообщили следователи, вечером 26 января между сожителями произошла ссора на бытовой почве. Мужчина в ходе конфликта облил веранду легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, а после скрылся с места происшествия.
Когда возгорание обнаружила женщина, то спасала двух своих детей, которые успели выбежать на улицу. После этого она попыталась потушить пожар и спасти находящихся в помещении людей.
Однако из-за распространения огня потерпевшим покинуть дом не удалась.
Ранее трое детей и мужчина погибли при пожаре в Сибири.
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