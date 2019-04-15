Дома Старого Карапуза в Сибири уходят под воду

В Новосибирской области большая вода дошла до деревни Старый Карапуз. Подтопило дома на двух улицах, сообщило местное издание «Восемь плюс один». По словам местных жителей, такого не было с 2014 года.

В подтопленных домах на улицах Береговая и Молодежная проживают около 200 человек. Жители Старого Карапуза просят помощи у властей.

«Здесь живут пожилые люди, которым нужна помощь. Такое бедствие было в 2014 году. Тогда каким-то образом спускали воду из речки, где-то что-то раскапывали далеко за деревней. Сейчас люди, вроде бы, какие-то подписи собирают, чтобы обратиться за помощью», — пишут жители.

Река Карапуз, на которой стоит поселение, не выходила из берегов, рассказали Тайге. инфо в администрации сельсовета. Возможная причина подтоплений — талые воды и соседние озера и болота.

Деревня Старый Карапуз входит в пятерку самых смешных названий региона, уступив лидерство поселку Безбожник, но опередив село Колбаса.