Домашняя птица в селах Алтайского края заболела псевдочумой. Власти ввели карантин

Приказ управления ветеринарии о введении ограничительных мероприятий в связи с выявлением болезни Ньюкасла (псевдочумы) опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе говорится, что неблагополучными пунктами по заболеваемости птиц псевдочумой являются поселок Беспаловский Змеиногорского района, а также село Шадруха Угловского района.
Угрожаемой зоной по заболеваемости птиц установлена территория в радиусе пяти километров вокруг населенных пунктов.
Карантин предписано снять в течение 30 дней после последнего случая заболевания птиц псевдочумой, санации помещений и территорий хозяйств от возбудителя заболевания.
Что такое болезнь Ньюкасла
Болезнь Ньюкасла, псевдочума птиц, или азиатская чума птиц является вирусным заболеванием птиц, главным образом, куриных.
Заболевание характеризуется пневмонией, энцефалитом и множественными точечными геморрагическими поражениями внутренних органов. Возбудителем является РНК-содержащий вирус.
Впервые болезнь диагностировал на острове Ява в 1926 году. С 1927 года ее стали регистрировать в различных странах Азии, Америки и Европы. Английский исследователь Дойль в 1927 году обнаружил псевдочуму вблизи города Ньюкасла и дал соответствующее название болезни.
Контакт людей с инфицированными птицами может вызвать лёгкий конъюнктивит и гриппоподобные симптомы, но вирус Ньюкасла не представляет опасности для здоровья человека.