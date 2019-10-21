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Происшествия

Домашняя птица в селах Алтайского края заболела псевдочумой. Власти ввели карантин

Вспышка заболеваемости домашней птицы псевдочумой зафиксирована в Алтайском крае. В двух населенных пунктах введен карантин.

Курицы.
Курицы.
Анна Зайкова

Приказ управления ветеринарии о введении ограничительных мероприятий в связи с выявлением болезни Ньюкасла (псевдочумы) опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что неблагополучными пунктами по заболеваемости птиц псевдочумой являются поселок Беспаловский Змеиногорского района, а также село Шадруха Угловского района.

Угрожаемой зоной по заболеваемости птиц установлена территория в радиусе пяти километров вокруг населенных пунктов.

Карантин предписано снять в течение 30 дней после последнего случая заболевания птиц псевдочумой, санации помещений и территорий хозяйств от возбудителя заболевания.

Что такое болезнь Ньюкасла

Болезнь Ньюкасла, псевдочума птиц, или азиатская чума птиц является вирусным заболеванием птиц, главным образом, куриных.

Заболевание характеризуется пневмонией, энцефалитом и множественными точечными геморрагическими поражениями внутренних органов. Возбудителем является РНК-содержащий вирус.

Курица.
Курица.
CC0

Впервые болезнь диагностировал на острове Ява в 1926 году. С 1927 года ее стали регистрировать в различных странах Азии, Америки и Европы. Английский исследователь Дойль в 1927 году обнаружил псевдочуму вблизи города Ньюкасла и дал соответствующее название болезни.

Контакт людей с инфицированными птицами может вызвать лёгкий конъюнктивит и гриппоподобные симптомы, но вирус Ньюкасла не представляет опасности для здоровья человека.

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