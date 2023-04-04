4 апреля
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Происшествия

Дональду Трампу грозит арест и тюремный срок до четырех лет

Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения в уголовном правонарушении. Трампа подозревают в подлоге финансовых документов. Об этом сообщает ТАСС.

Дональд Трамп.
Дональд Трамп.
unsplash.com

Суд в Нью-Йорке предъявит обвинения по, предположительно, 33 пунктам Дональду Трампу 4 апреля.

По словам самого экс-президента США, соответствующая информация попала в сеть из-за действий прокурора Элвина Брэгга, ведущего дело. Якобы он допустил утечку данных.

Однако детали обвинения по-прежнему неизвестны, так как соответствующий документ все еще засекречен. Также неизвестно точное количество пунктов обвинения и тяжесть вменяемых Трампу правонарушений.

Портал Yahoo News, на который ссылается ТАСС, сообщает, что в худшем случае Трампу может грозить тюремное заключение на срок до четырех лет, согласно уголовному кодексу Нью-Йорка.

Дональд Трамп станет первым экс-главой администрации в истории США, которому предъявят обвинения в уголовном правонарушении.

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