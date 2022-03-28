Доставщика еды в Алтайском крае обманул мошенник

Молодой человек должен был доставить заказ в одну из гостиниц. Клиент указал, что требуется сдача с пятитысячной купюры.

Пока курьер добирался до адреса, заказчик попросил пополнить ему баланс на телефоне. Все расходы неизвестный обязался компенсировать при передаче заказа, а за оказание услуги обещал «щедро отблагодарить».

«Курьер все сделал, как и было сказано, но, прибыв на адрес, был удивлен, что никто ничего в гостинице не заказывал. Бийчанин обратился в полицию с заявлением по факту мошенничества», — рассказали в краевом МВД.

Полицейские рекомендуют не доверять предложениям о подобном заработке. Особенно это касается сотрудников сферы услуг.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать новые схемы, играя на актуальном желании россиян купить дефицитные товары.