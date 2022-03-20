На фоне дефицита некоторых товаров появились новые схемы мошенникчества

Так, начали фиксироваться случаи, когда злоумышленники предлагают своим жертвам отсутствующие запчасти к автомобилям, а после перевода предоплаты исчезают.

Аналогичные мошеннические объявления появлялись в разделе комплектующих для компьютеров.

Еще одной схемой стали звонки через мессенджеры якобы от имени минздрава. Звонившие уверяли, что в стране дефицит лекарств, и предлагали сделать заказ, «чтобы на ближайшие 90 дней гарантировать возможность их получения».

Помимо этого, россиянам стали предлагать оформить за крупную сумму пластиковую карту Visa или MasterCard, обещая, что их кредитки будут работать за рубежом, пишет Lenta.ru.

Рядом с банкоматами на улицах городов появились личности, предлагающие обменять валюту. Собеседник издания предупредил — «самым благоприятным исходом» встречи с ними будет, если жертву просто обсчитают на несколько тысяч рублей. Также возможны варианты с подменой купюр или обычным грабежом.

Ранее жительница Барнаула отдала 1 млн мошеннику, чтобы не отключили международные переводы.