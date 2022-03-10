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Жизнь

Жительница Барнаула отдала 1 млн мошеннику, чтобы не отключили международные переводы

В Алтайском крае мошенники под предлогом отключения от системы международных денежных переводов похитили у женщины деньги, сообщает региональное МВД.

Смартфон.
Смартфон.
СС0

С жалобой в полицию обратилась жительница Барнаула 1973 года рождения, у которой неизвестные похитили 1 млн рублей.

«Ей позвонил неизвестный, представившийся техническим специалистом банка. Он сообщил, что финансовая организация, услугами которой пользуется женщина, будет отключена от межбанковской системы совершения платежей. Чтобы спасти денежные средства, заявительнице было предложено перевести всю сумму на якобы защищенные счета», — рассказали в ведомстве.

Женщина зашла в мобильное приложение и перевела деньги на счета, которые ей продиктовали.

После этого разговор прекратился, а женщина поняла, что отдала деньги мошеннику.

В МВД вновь обратились к жителям края с просьбой не верить всем подряд и не переводить деньги каждому позвонившему. Более того, нет «безопасных счетов».

Ранее сообщили, что мошенники актуализировали свои схемы и теперь предлагают спасти накопления от введенных против России санкций.

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