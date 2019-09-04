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Происшествия

Доверчивая продавец в Алтайском крае оплатила несуществующую рекламу

40-летняя продавец в Бийске поверила незнакомцу, который потребовал с нее деньги за установку новых рекламных баннеров и вывески на входе магазина. Мужчина оказался мошенником, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Банкомат.
Банкомат.
СС0

По словам женщины, ей на рабочий телефон поступил звонок с номера, зарегистрированного в Самарской области. Мужчина представился директором и сообщил, что в магазин подойдут рабочие и установят баннеры и вывеску. Деньги за услуги нужно перевести на мобильный счет подрядчика, сказал он женщине.

Она взяла сумму из кассы и пополнила счет афериста на 32,5 тыс. рублей. Позже женщина поняла, что попалась на удочку мошенника.

Сотрудники МУ МВД России «Бийское» устанавливают личность незнакомца и напоминают: будьте бдительны, общаясь с неизвестными по телефону, перепроверяйте всю информацию и не переводите деньги на посторонние номера.

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