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Происшествия

Доверчивая жительница Барнаула отдала липовым сотрудникам банка 750 тысяч рублей

Мошенники продолжают обманывать доверчивых жителей Алтайского края. Об очередном таком случае 21 ноября рассказали в региональной полиции.

Банкомат.
Банкомат.
СС0

В отдел полиции по Индустриальному району Барнаула поступило заявление от местной жительницы 1977 года рождения.

Она рассказала, что ей поступил звонок от якобы сотрудника службы безопасности банка. Неизвестный сообщил, что с банковской карты потерпевшей происходит подозрительное снятие денег и добавил, что это, скорее всего, мошенники.

Чтобы предотвратить кражу, лже-сотрудник посоветовал женщине снять всю сумму, а затем выполнить некоторые действия под его контролем. Потерпевшая сделала все, что говорил мошенник и потеряла около 750 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с банковского счёта».

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