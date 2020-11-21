Доверчивая жительница Барнаула отдала липовым сотрудникам банка 750 тысяч рублей

В отдел полиции по Индустриальному району Барнаула поступило заявление от местной жительницы 1977 года рождения.
Она рассказала, что ей поступил звонок от якобы сотрудника службы безопасности банка. Неизвестный сообщил, что с банковской карты потерпевшей происходит подозрительное снятие денег и добавил, что это, скорее всего, мошенники.
Чтобы предотвратить кражу, лже-сотрудник посоветовал женщине снять всю сумму, а затем выполнить некоторые действия под его контролем. Потерпевшая сделала все, что говорил мошенник и потеряла около 750 тысяч рублей.
Сотрудниками полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с банковского счёта».