Доверчивая жительница Барнаула попалась на уловку лже-сотрудника банка

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, на сотовый телефон потерпевшей пришло смс-сообщение с информацией о том, что с ее банковской карты списана крупная сумма рублей.

Женщина перезвонила на указанный в сообщении номер телефона и «оператор банка» сообщил потерпевшей, что произошел системный сбой из за-за «хакерской атаки» и все ее карты заблокированы, а для разблокировки необходимо назвать некоторые данные.

В итоге женщина сообщила персональные данные своей карты, в результате чего произошло списание денежных средств в размере13 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.