«Дождь, на сцене дождь»: филармонию затопило в Новосибирске

Из-за инцидента перенесены концерты Тувинского национального и Красноярского филармонического оркестров, которые планировались на 26 февраля.
Концерты переносятся «по техническим причинам». Они пройдут в государственном концертном зале имени Каца, сообщают на официальном сайте филармонии.
В пресс-службе учреждения не стали уточнять, что произошло, но заверив, что «все будет хорошо».
«Уже создана комиссия. Пока ничего не комментируем», — сказали в филармонии.
На кадрах видно, что с потолка камерного зала течет вода вперемешку с цветной жидкостью. Артисты убирают со сцены инструменты, некоторые из них перепачканы.