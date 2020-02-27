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Происшествия

«Дождь, на сцене дождь»: филармонию затопило в Новосибирске

В Новосибирске потоками воды с потолка затопило камерный зал Новосибирской филармонии, сообщает «Тайга.инфо».

Камерный зал Новосибирской филармонии затопило потоками воды с потолка.
Камерный зал Новосибирской филармонии затопило потоками воды с потолка.
кадр из видео.

Из-за инцидента перенесены концерты Тувинского национального и Красноярского филармонического оркестров, которые планировались на 26 февраля.

Концерты переносятся «по техническим причинам». Они пройдут в государственном концертном зале имени Каца, сообщают на официальном сайте филармонии.

В пресс-службе учреждения не стали уточнять, что произошло, но заверив, что «все будет хорошо».

«Уже создана комиссия. Пока ничего не комментируем», — сказали в филармонии.

На кадрах видно, что с потолка камерного зала течет вода вперемешку с цветной жидкостью. Артисты убирают со сцены инструменты, некоторые из них перепачканы.

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