«Дождь, на сцене дождь»: филармонию затопило в Новосибирске

В Новосибирске потоками воды с потолка затопило камерный зал Новосибирской филармонии, сообщает « Тайга.инфо ».

Из-за инцидента перенесены концерты Тувинского национального и Красноярского филармонического оркестров, которые планировались на 26 февраля.

Концерты переносятся «по техническим причинам». Они пройдут в государственном концертном зале имени Каца, сообщают на официальном сайте филармонии.

В пресс-службе учреждения не стали уточнять, что произошло, но заверив, что «все будет хорошо».

«Уже создана комиссия. Пока ничего не комментируем», — сказали в филармонии.

На кадрах видно, что с потолка камерного зала течет вода вперемешку с цветной жидкостью. Артисты убирают со сцены инструменты, некоторые из них перепачканы.