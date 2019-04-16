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Происшествия

Дознаватель полиции из Бийска попалась на подлоге и растрате

Дознавателя отдела полиции ждет суд за служебный подлог, присвоение и растрату. Женщина присвоила себе 80 тысяч рублей в ходе обыска у подозреваемого, а в протоколе записала, что деньги были ненастоящие. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Известно, что в декабре 2017 года в Бийске дознаватель проводила осмотр места происшествия и изъяла у мужчины наркотики и деньги. Она внесла в протокол ложные сведения о том, что деньги были копиями.

Дознаватель своей вины не признала. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Алтайскому краю, после служебной проверки на период расследования уголовного дела сотрудницу отстранили от должности.

Если ее вина будет доказана, то женщину уволят по отрицательным мотивам, а ее непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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