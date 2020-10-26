Драка между школьницами-подростками закончилась поножовщиной

По версии следствия, вечером 24 октября в селе Русская Теча между двумя школьницами произошел конфликт, закончившийся дракой.
В результате ссоры 15-летняя девочка ударила соперницу ножом.
Ранение оказалось серьезным, потерпевшую доставили в больницу. В настоящее время ее состояние оценивается как тяжелое.
Подозреваемая задержана, пишет Lenta.ru.
СКР возбудил уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).
Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Ситуацию под личный контроль возьмет уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова, сообщает РИА Новости.