Драку заказывали? В российском селе около 100 человек устроили побоище после свадьбы

Накануне на пустыре стали собираться жители двух российских сел.

Это произошло в Дагестане. Полицейские впоследствии насчитали порядка 100 человек, пишет РБК.

Конфликт произошел из-за музыки на проходившей днем ранее свадьбе — жители двух сел не смогли решить, какая музыка будет играть. Одни громко слушали зажигательные мотивы, другим это не понравилось. И решили выяснить отношения после праздника молодых.

Драка наделала такого шума, что разнимать бойцов на место ЧП выехало руководство республиканского главка МВД вместе с представителями местных властей, пишет MordovMedia.

Участники драки использовали дубины, палки и другие «подручные средства», пишет Baza.

Ранее массовая драка с мигрантами произошла в Новосибирске из-за издевательств над собакой.

По словам местных жителей, пятеро нетрезвых мигрантов из Средней Азии пришли во двор, где играли дети.

По пути один из них встретил бездомную собаку и начал издеваться, набросив ее на шею, как воротник. Животное стало сопротивляться. Мигрант швырнул пса на землю, и тот завизжал.

Один из жильцов дома вышел во двор, чтобы сделать замечание. После словесной перепалки началась драка. В какой-то момент представители Средней Азии повалили мужчину на землю и начали бить ногами.