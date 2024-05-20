Судебное разбирательство по делу об убийстве бизнесмена из небольшого алтайского города Славгород вышло на новый, уже третий круг. Женщину, признавшуюся, что случайно застрелила своего друга во время новогоднего застолья в январе 2021 года и оправданную коллегией присяжных в январе 2024-го, будут снова судить. Судья Алтайского краевого суда отменил оправдательный приговор, в том числе - из-за систематического и незаконного воздействия на присяжных со стороны адвоката и ее самой.

Новогодняя трагедия

Славгородский предприниматель Сергей Жабин погиб от выстрела в голову из пистолета ТТ калибра 7,62 мм 7 января 2021 года. И вот уже четвертый год суды, свидетели, прокуроры и адвокаты сторон не могут прийти к согласию: умышленное это было убийство или случайное.

Бизнесмен отмечал новогодние праздники с давней знакомой Мариной К. Долгое, начавшееся еще 3 января, застолье с употреблением спиртного проходило в его собственном здании - в приговоре его временами называют фермой: здесь он и работал, и жил.

7 января он решил похвастаться пистолетом. Достал его из пакета, объяснил, что оружие боевое, принадлежит ему с 1990-х, и предложил «собеседнице» подержать. Та отказывалась, но поздно вечером, почти ночью, согласилась.

Алкоголь. Застолье. СС0

Проделывая с оружием манипуляции, в какой-то момент она сильнее нажала на спусковой крючок, «не посмотрев, куда направлено дуло». Раздался выстрел...

«Она услышала сильный шум (грохот), и поняла, что произошел выстрел из пистолета, также было слышно, что разбилось стекло. Она сразу бросила пистолет на пол и стала кричать», - так зафиксированы в приговоре ее показания на предварительном следствии.

Испугавшись, она выбижала в другую комнату, а вернулась, увидела все последствия. Мужчина лежал на полу на животе, правой стороной лица вниз. Рядом с головой растекалась лужа крови.

Примерно так она изложила произошедшее на предварительном следствии, объяснив, что умысла на убийство у нее не было, все произошло случайно (подробности этой трагедии и расследования – здесь).

Пистолет ТТ. war-time.ru

Процесс №1

А уже в апреле 2021-го дело поступило в Славгородский горсуд – следователи быстро справились с работой, так как женщина, поколебавшись, написала явку с повинной и в убийстве призналась. Ее версия – случайное, не умышленное преступление.

Разбирательство в суде шло почти год у судьи Ольги Филипповой. В феврале 2022-го вердикт был готов – обвинительный приговор.

При этом виновной женщину признали лишь в причинении смерти по неосторожности, так что наказание было нестрогое - полтора года ограничения свободы. За моральный вред она должна была выплатить потерпевшим (детям убитого) по 350 тыс. рублей.

Однако же приговор не устоялся: его обжаловала прокуратура, дети погибшего да и сама обвиняемая. Дети считали, что преступление совершено умышленно - у женщины во время застолья произошел конфликт с предпринимателем и она выстрелила в него под воздействием алкоголя.

Алтайский краевой суд. Altapress.ru

Краевой суд отменил этот приговор и вернул дело в Славгород межрайонному прокурору.

Процесс №2

Судебный процесс №2 начался почти через год: в январе 2023-го, процесс вел судья Виктор Безуглов. Марину К. на сей раз обвинили уже в преступлении по статье 105 УК (часть 1) - умышленное причинение смерти другому человеку. Убийство.

На этот раз слушания проходили с участием коллегии присяжных, и они сочли недоказанным умышленно убийство на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений.

То, что в январе 2021 года из пистолета ТТ, заряженного боевыми патронами, в голову предпринимателя был произведен смертельный выстрел с близкого расстояния произведен выстрел в голову Ж., в результате чего наступила смерть последнего».

Пистолет. Криминал. unsplash.com

В итоге в январе уже 2024 года Марину К. признали невиновной по обвинению в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и оправдали. За ней признали право на реабилитацию, с автомобиля сняли арест. Но и это решение не устроило ни потерпевших, ни гособвинение, а затем и краевой суд.

Недопустимое поведение

Нарушения суд усмотрел уже на стадии формирования коллегии присяжных. Так, один из кандидатов в присяжные скрыла информацию о судимости сына за насильственное преступление.

Это, считал судья, лишило стороны права на мотивированный отвод кандидатуры и поставило под сомнение беспристрастность коллегии присяжных. Нарушением суд счел и то, что Марина К. и ее адвокат давали оценку расследованию дела, обсуждали юридические вопросы, требующие от присяжных спецпознаний.

Более того, женщина заявляла на суде, что считает обвинение «полностью надуманным, сфабрикованным, на нее просто свалили вину, так как дело следователю невыгодно закрывать». И на подобные высказывание, влияющие на присяжных, судья Славгородского суда никак не отреагировал.

Более того, обвиняемая сообщила присяжным информацию, «порочащую органы предварительного расследования», негативно отзывалась о ряде свидетелей. Ее адвокат допустил высказывания о «вымышленных доказательствах» и «нелепости и несуразности обвинения».

Суд. Уголовное дело. pixabay.com

Гособвинители, а вслед за ними и суд трактовал это как воздействие на присяжных, а это в суде с их участием недопустимо.

Процесс №3

Нарушения уголовно-процессуального закона на процессе судьи краевого суда назвали множественными.

«На присяжных заседателей было оказано систематическое незаконное воздействие, которое повлияло на формирование мнения присяжных заседателей при вынесении вердикта», - написали они в решении.

19 апреля краевой суд отменил оправдательный приговор Марине К. и передал дело на новое рассмотрение в тот же Славгородский горсуд, но с иным составом.

Дело уже поступило в суд. Марине К. снова предъявлено обвинение в преступлении по статье 105 ч.1 УК РФ. И на сей раз дело будет вести судья Екатерина Ластовская. Первое заседание назначено на 4 июня.

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