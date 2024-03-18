19 марта
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Происшествия

Древнеримскую скульптуру внезапно откопали на парковке

В Великобритании водитель экскаватора откопал древнеримскую скульптуру возрастом 1,8 тыс. лет, сообщает "Лента.ру".

Скульптура, тело.
Скульптура, тело.
СС0

Находку сделали во время создания парковки возле города Стамфорд. Водитель экскаватора работал на строительной площадке, когда заметил в земле кусок мрамора с человеческими чертами.

Оказалось, что мраморная голова — это часть древнеримского бюста. Специалисты датировали его I-II веком нашей эры.

Парковка находится возле резиденции герцогов Эксетер. Предполагают, что бюст мог привезти девятый граф Эксетер, который несколько раз ездил в Италию и привозил оттуда многочисленные артефакты.

Определить, сколько времени скульптура провела в земле, экспертам не удалось.

Ранее художник-скульптор и автор арт-объекта "Сибирский кот" Никола Питерский рассказал, какая судьба ждет его скандальное творение в Барнауле.

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