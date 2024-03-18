Древнеримскую скульптуру внезапно откопали на парковке

В Великобритании водитель экскаватора откопал древнеримскую скульптуру возрастом 1,8 тыс. лет, сообщает " Лента.ру ".

Находку сделали во время создания парковки возле города Стамфорд. Водитель экскаватора работал на строительной площадке, когда заметил в земле кусок мрамора с человеческими чертами.

Оказалось, что мраморная голова — это часть древнеримского бюста. Специалисты датировали его I-II веком нашей эры.

Парковка находится возле резиденции герцогов Эксетер. Предполагают, что бюст мог привезти девятый граф Эксетер, который несколько раз ездил в Италию и привозил оттуда многочисленные артефакты.

Определить, сколько времени скульптура провела в земле, экспертам не удалось.

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