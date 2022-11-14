Дробью в сердце. Как на Алтае «застольный» конфликт друзей закончился убийством, достойным детективного романа

Сотрудники отдела криминалистики Следственного комитета России по Алтайскому краю в свободное время могли бы писать детективы. Закрученная фабула для каждого произведения обеспечена. Например, такая: убийство одним выстрелом из охотничьего ружья, полное отсутствие улик и наличие алиби у всех подозреваемых. Эта история произошла в одном из райцентров Алтайского края. Какая фраза одного сельчанина заставила другого схватить оружие, и почему виновный все-таки раскаялся, нам рассказал следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СКР по Алтайскому краю Юрий Малышенко.

Типичная трагедия

По опыту Юрия Малышенко, большинство убийств совершается в состоянии алкогольного опьянения. Проще говоря, во время застолья. Слово за слово, а дальше в ход идет оружие: уже не вербальное, а огнестрельное.

Нередко такие преступления удается раскрыть относительно быстро. Однако есть отдельная категория — злодеяния, «совершенные в условиях неочевидности». Иногда два этих фактора — алкоголь и загадочность — пересекаются, превращаясь в настоящую тайну для следствия.

«Дом потерпевшего располагался на окраине села. Преступление произошло ночью. На улице освещения не было, только немного светила через открытую дверь лампа из коридора. Труп хозяина нашли утром, прямо на пороге. При этом сначала мы думали, что свидетелей нет», — Юрий Малышенко вспоминает дело 2017 года.

Следователь-криминалист Юрий Малышенко. СУ СК России по Алтайскому краю.

Поначалу оно казалось следствию элементарным. Убийство мужчины, который постоянного места работы не имел, но зато, как знали все в селе, любил выпить. Назовем его Кириллом Поповым. Он предпочитал пить с кем-то, а не один. Считал: «В одиночку за бутылку берутся только алкоголики. А я не такой».

Следователи стали искать виновного среди местных мужчин. Расспрашивали, с кем Попов дружил, с кем ругался.

Быстро выяснилось, что жил Кирилл довольно одиноко. В селе у него не осталось ни друзей, ни родственников. В прошлом у мужчины были супруга и дети. Но из-за его пагубного пристрастия семья рухнула. На жизнь он зарабатывал трудом на участках у односельчан. Деньги тратил на выпивку.

Пьянство. Алкоголизм. Pixabay.com

Все жители, которых опрашивали правоохранители, говорили, что убитый был человеком очень закрытым, к общению не стремился. И даже в местную «тусовку» охотников не входил.

Множественные алиби и одна улика

В райцентре Ключевского района у многих мужчин ружья для охоты все одинаковые — 12 калибра. Это самый распространенный вид оружия у охотников-любителей.

Именно из такого, считали сотрудники следствия, стреляли в Попова.

Ружье. Оружие. СС0

Убийца целился в ногу, но каким-то образом попал в грудь, находясь на расстоянии 12−15 метров от жертвы. Дробь разлетелась по органам и попала, в том числе, в сердце. Кирилл скончался сразу.

Юрий Малышенко продолжает: «На месте преступления были обнаружены элементы и фрагменты заряда для ружья».

Дробовой патрон 12-го калибра в разрезе. commons.wikimedia.org.

Соответствующая экспертиза подробнее характеризовала улики.

«<…>предмет округлой формы является верхним слоем древесноволокнистого основного пыжа промышленного изготовления, предназначенного для снаряжения охотничьего патрона 12 калибра, к гладкоствольному охотничьему оружию соответствующего калибра», — говорится в документах по делу.

Правоохранители стали допрашивать всех, кто имеет отношение к охоте и владеет таким ружьем. В результате несколько жителей были привлечены к ответственности за нелегальное хранение оружия. Но по отношению к тому, что касается убийства, у всех подозреваемых было алиби.

Наручники. ССО.

«Кто-то доказывал, что именно в ту ночь гостил у родных в соседнем населенном пункте, а кто-то говорил, мол, «да я этого Попова знать не знал», — вспоминает следователь.

Подмена

Время шло, а виновного так и не удавалось найти. Тогда Малышенко решил применить к делу не только профессиональный, но и личный опыт.

«Я сам давно увлекаюсь охотой, общаюсь с единомышленниками. Так вот, они рассказали, что иногда для улучшения баллистических качеств ружья 16 калибра можно использовать пыжи и прокладки, изготовленные под патрон 12 калибра. Это усиливает компрессию пороховых газов, а, следовательно, качественно улучшает убойную силу выстрела», — говорит он.

Следователь-криминалист Юрий Малышенко. СУ СК России по Алтайскому краю.

Так правоохранители начали поиски заново.

«Через какое-то время нам поступила информация о том, что один из жителей села хранит у себя ружье как раз 16 калибра. Документов на оружие, как выяснилось потом, у него не было».

Новым подозреваемым, на этот раз не имеющим алиби, оказался Александр Щукин (имя и фамилия изменены — Прим.ред.).

О нем Малышенко говорит: «Трудился в районном центре разнорабочим. Кому дров наколет, кому снег зимой уберет или летом в огороде поможет. За это и платили ему понемногу. Заработанное тратил, в основном, на алкоголь. Это их с потерпевшим объединяло».

Кровь. Убийство unsplash.com

Обиженный гость

Следователь настаивает, что мужчины были не друзьями, а просто знакомыми. Оба считали, что в одиночестве выпивать «не принято». Щукин часто приходил к Попову с понятной целью. Познакомились они так же — во время застолья в общей компании.

В апреле 2017 года Щукин в очередной раз навестил Попова с бутылкой спиртного. В какой-то момент между мужчинами началась ссора. Кирилл позволил себе нецензурное высказывание в адрес Александра. Обиженный гость пустил в ход кулаки, и началась драка.

«Часто в нетрезвом состоянии люди выходят на эмоции очень быстро и уже не могут себя контролировать, не понимают, что делают», — подмечает Малышенко.

Пьянство. Pixabay.com

В конце концов, Попов выгнал Щукина из дома глубокой ночью и лег спать.

Тем временем, Александр вернулся домой и достал из кладовки ружье 1995 года выпуска, до которого давным-давно не дотрагивался. Хотя раньше предпочитал охотиться на водоплавающих птиц: уток и гусей. Но потом забросил это дело.

Мужчина вернулся к дому знакомого, с которым поругался, и ворвался в жилье.

Юрий Малышенко рассказывает: «Кирилл крепко спал и, когда Александр поднял его, не сразу понял, к чему все идет. Возможно, поэтому не успел увернуться. После выстрела преступник сразу скрылся. Тело Попова нашли на следующий день соседи и сообщили в полицию».

Криминал , преступник , ночь. unsplash.com

Утром Щукин пришел на участок одной семьи, у которой работал, гораздо раньше обычного. Во дворе и спрятал орудие убийства.

«Как потом стало известно, — продолжает следователь, — один свидетель все-таки был, тоже местный житель. Его преступник запугал, угрожая чем-то, поэтому тот до последнего молчал».

Раскаяние и наказание

Сначала Александр Щукин говорил следователям, что никакого отношения к убийству односельчанина не имеет, и вообще в ту ночь был в отъезде. «Нам пришлось провести множество обысков в домах и на придомовых территориях местных жителей. Так удалось найти ружье», — вспоминает Малышенко.

Гладкоствольное ружье. 04.мвд.рф

Щукин дал признательные показания, следственный эксперимент также подтвердил все предположения следствия.

Районный суд признал Александра Щукина виновным по статье об убийстве и приговорил к девяти годам лишения свободы.

Кроме того, известно, что мужчина раскаивался в содеянном. Медицинская экспертиза подтвердила, что на момент преступления злоумышленник находился в адекватном состоянии и понимал, что совершает.

Тюрьма , заключение. CC0

Справка Юрий Малышенко — подполковник юстиции. В следственные органы Алтайского края пришел в 2008 году. В 2013 году занял должность следователя- криминалиста. Расследует преступления, совершенные на территориях Славгородского и Кулудинского межрайонных следственных отделов.

Этим материалом мы продолжаем серию публикаций ко Дню основания службы криминалистики Следственного комитета России.