Дроны снова атаковали московские небоскребы

ТАСС сообщил, что пострадавшая башня - здание в "IQ-квартале", где расположен правительственный комплекс. В частности, там находятся Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг.
Как пишет агентство, взрывы были слышны также в Одинцово и Переделкино в Новой Москве. Там ПВО сбила два дрона. А тот, который рухнул в Сити, подавила система радиоэлектронной борьбы.
Аэропорт Внуково снова закрывали на прилет и вылет.
Напомним, что 30 июля очевидцы сняли, как дрон врезался в одну из башен Сити. Тогда пострадал охранник, а на улицах разлетелись листы бумаги с документами Минэкономразвития.
Сейчас же, предварительно, пострадавших нет.
Ранее после атаки беспилотников на столицу Путин дал ряд указаний.