Дружеская охота в Сибири закончилась поножовщиной

Мужчина приехал поохотиться с друзьями. Около часа ночи беседа двух охотников переросла в конфликт и поножовщину, пишет vn.ru.

Один из конфликтующих схватил нож и пырнул приехавшего охотника. После этого потерпевший еще смог сесть за руль автомобиля и приехать домой. Ему вызвали скорую помощь. Но мужчина скончался до приезда медиков.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее барнаулец случайно застрелил младшего брата на охоте.

Это произошло в лесном массиве Новичихинского района рядом с селом Долгово.

Охотник выстрелил из ружья и не убедился в отсутствии посторонних лиц. В результате ранение получил его 53-летний брат получил ранение, а позже скончался.

Между тем 26 августа стартовал осенний сезон охоты на дичь.