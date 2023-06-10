Барнаулец случайно застрелил младшего брата на охоте

Житель Барнаула пойдет под суд за убийство младшего брата, сообщает региональный следственный комитет.

Вечером 7 июня 63-летний мужчина отправился на охоту вместе с младшим братом. Это произошло в лесном массиве Новичихинского района рядом с селом Долгово.

Охотник выстрелил из ружья и не убедился в отсутствии посторонних лиц. В результате ранение получил его 53-летний брат получил ранение, а позже скончался.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Расследование продолжается.

Ранее барнаулец случайно убил возлюбленную в ходе ссоры.