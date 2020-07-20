Друзья двух братьев до последнего молчали, что пропавшие дети утонули в сибирском озере

Первый трагический случай произошел в городе Тайге — утонули 11-летний мальчик и его 9-летний родной брат.
«В дневное время с разрешения матери гуляли на улице. Женщина не знала, что сыновья пошли купаться на озеро. В вечернее время они не вернулись домой, она обратилась в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении детей», — рассказали в ведомстве.
В ходе поисковых мероприятий сотрудники полиции вышли на друзей пропавших детей, которые рассказали о том, что братья утонули в озере.
На берегу водоема обнаружили одежду мальчиков, утром 20 июля водолазы нашли их тела. Возбудили уголовное дело по признакам «причинения смерти по неосторожности двум лицам».
Другой случай произошел 19 июля в Юргинском районе. Вместе с родителями 9-летний мальчик отдыхал на реке Томь.
«Пока взрослые занимались обустройством места отдыха на берегу, ребенок находился в воде на расстоянии около одного метра от берега. Через некоторое время женщина увидела, что сын стал тонуть, его сносило течением», — пояснили в СК.
48-летний отец ребенка вытолкнул его на мелководье, но сам утонул. Сотрудники МЧС обнаружили тело мальчика, поиски мужчины продолжаются. Следователи разбираются в трагедии.
СК обращается к родителям и взрослым с просьбой быть внимательным к тому, где и как дети проводят время, а также провести профилактические беседы по правилам безопасности на водоемах.