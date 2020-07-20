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Происшествия

Друзья двух братьев до последнего молчали, что пропавшие дети утонули в сибирском озере

В Кемеровской области за выходные произошли две трагедии на воде, сообщает региональный СК. На озере утонули два маленьких брата, а в реке — отец и ребенок.

Река.
Река.
CCO

Первый трагический случай произошел в городе Тайге — утонули 11-летний мальчик и его 9-летний родной брат.

«В дневное время с разрешения матери гуляли на улице. Женщина не знала, что сыновья пошли купаться на озеро. В вечернее время они не вернулись домой, она обратилась в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении детей», — рассказали в ведомстве.

В ходе поисковых мероприятий сотрудники полиции вышли на друзей пропавших детей, которые рассказали о том, что братья утонули в озере.

На берегу водоема обнаружили одежду мальчиков, утром 20 июля водолазы нашли их тела. Возбудили уголовное дело по признакам «причинения смерти по неосторожности двум лицам».

В Бийске пытаются спасти озеро Ковалевское, которое превращается в болото.
В Бийске пытаются спасти озеро Ковалевское, которое превращается в болото.
Скриншот с видео на сайте youtube.com, «БИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ».

Другой случай произошел 19 июля в Юргинском районе. Вместе с родителями 9-летний мальчик отдыхал на реке Томь.

«Пока взрослые занимались обустройством места отдыха на берегу, ребенок находился в воде на расстоянии около одного метра от берега. Через некоторое время женщина увидела, что сын стал тонуть, его сносило течением», — пояснили в СК.

48-летний отец ребенка вытолкнул его на мелководье, но сам утонул. Сотрудники МЧС обнаружили тело мальчика, поиски мужчины продолжаются. Следователи разбираются в трагедии.

СК обращается к родителям и взрослым с просьбой быть внимательным к тому, где и как дети проводят время, а также провести профилактические беседы по правилам безопасности на водоемах.

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