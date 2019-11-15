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Происшествия

В Алтайском крае пенсионер выехал на встречку и погиб в ДТП

14 ноября на 82 км автодороги Барнаул — Павловск в ДТП погиб человек и еще трое получили травмы, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

Водитель 1946 года рождения на автомобиле ВАЗ-21102 не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Машина столкнулась с «шестеркой» под управлением водителя 1953 года рождения.

Водитель ВАЗ-21102 скончался на месте до прибытия скорой. Женщина-пассажир 1950 года рождения травмы, но госпитализация ей не понадобилась.

В «шестерке» находился водитель и женщина-пассажир 1959 года рождения, которые госпитализированы в Павловскую районную больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП.

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