В Алтайском крае пенсионер выехал на встречку и погиб в ДТП

Водитель 1946 года рождения на автомобиле ВАЗ-21102 не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Машина столкнулась с «шестеркой» под управлением водителя 1953 года рождения.
Водитель ВАЗ-21102 скончался на месте до прибытия скорой. Женщина-пассажир 1950 года рождения травмы, но госпитализация ей не понадобилась.
В «шестерке» находился водитель и женщина-пассажир 1959 года рождения, которые госпитализированы в Павловскую районную больницу.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП.