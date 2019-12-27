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Происшествия

Очевидцы: в Алтайском крае грузовик смял легковушку, погибли четыре человека

27 декабря в Заринском районе у Авдеевской базы произошло серьезное ДТП: грузовик столкнулся с автомобилем Nissan. Об этом в группе «Наш город Заринск» сообщили свидетели аварии.

ДТП в Заринском районе.
ДТП в Заринском районе.
"Наш город Заринск"

По словам свидетелей, в результате ДТП погибли четыре человека из легковушки. По данным ren. tv, погибли три человека.

Официальной информации по поводу аварии пока нет.

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