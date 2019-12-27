Очевидцы: в Алтайском крае грузовик смял легковушку, погибли четыре человека

По словам свидетелей, в результате ДТП погибли четыре человека из легковушки. По данным ren. tv, погибли три человека.
Официальной информации по поводу аварии пока нет.
27 декабря в Заринском районе у Авдеевской базы произошло серьезное ДТП: грузовик столкнулся с автомобилем Nissan. Об этом в группе «Наш город Заринск» сообщили свидетели аварии.
По словам свидетелей, в результате ДТП погибли четыре человека из легковушки. По данным ren. tv, погибли три человека.
Официальной информации по поводу аварии пока нет.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter