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Происшествия

Повезло. В Барнауле баллоны с газом раскатились по дороге после ДТП

9 апреля на пересечении ул. 80-ой Гвардейской Дивизии и Северо-Западной столкнулись два авто — Daewoo Nexia и грузовик, который вез газовые баллоны.

ДТП с баллонами в Барнауле.
ДТП с баллонами в Барнауле.
https://vk.com/barneos22

Свидетели ДТП в группе Barnaul22 опубликовали фото и рассказали, что баллоны раскатились почти до ул. Смирнова. Какой газ внутри — точно не ясно. Очевидцы говорят, что это кислородные баллоны, но среди них заметили несколько с пропаном.

«Если посмотреть все фото то там почти до Смирнова раскатились баллоны. Среди них были красные, с надписью ПРОПАН», — пишет один из комментаторов.

По данным городской ГИБДД, за рулем легкового авто был мужчина 2000 года рождения. Грузовиком Isuzu управлял мужчина 1989 года рождения.

Авария обошлась без пострадавших.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД Барнаула.

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