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Происшествия

15-летняя девочка погибла в ДТП с пьяным водителем на Алтае

27 октября в Павловском районе произошло смертельное ДТП — погибла 15-летняя пассажирка.

ДТП в Павловском районе.
ДТП в Павловском районе.
altai-krai.sledcom.ru

Автомобиль двигался по проселочной дороге. Водитель в состоянии алкогольного опьянения нарушил правила дорожного движения и допустил опрокидывание машины.

Девочка скончалась на месте до приезда скорой помощи, 36-летнюю женщину госпитализировали.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

На место выехал прокурор Павловского района.

Водитель задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в прокуратуре.

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