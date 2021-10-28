15-летняя девочка погибла в ДТП с пьяным водителем на Алтае

Автомобиль двигался по проселочной дороге. Водитель в состоянии алкогольного опьянения нарушил правила дорожного движения и допустил опрокидывание машины.

Девочка скончалась на месте до приезда скорой помощи, 36-летнюю женщину госпитализировали.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

На место выехал прокурор Павловского района.

Водитель задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в прокуратуре.