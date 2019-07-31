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Происшествия

ДТП на алтайской трассе унесло жизни двух молодых парней

В Алейском районе Алтайского края поздно вечером 30 июля произошла серьезная авария. Toyota Mark II вылетел с дороги и перевернулся. Погибли два человека, еще двое попали в больницу с травмами, сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Автомобиль, Toyota.
Автомобиль, Toyota.
СС0

Авария случилась около 23:00 на автодороге «Алейск — Буканское». За рулем легковушки был водитель 2000 года рождения. Он ехал со стороны села Буканское в сторону Алейска и не справился с управлением.

Машину вынесло на встречную полосу, а потом она съехала на обочину и перевернулась.

До приезда врачей на месте скончались два пассажира-мужчины: 2001 и 1998 годов рождения. Водителя и пассажира-мужчину 2001 года рождения с телесными повреждениями доставили в больницу.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.

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