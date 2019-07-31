ДТП на алтайской трассе унесло жизни двух молодых парней

Авария случилась около 23:00 на автодороге «Алейск — Буканское». За рулем легковушки был водитель 2000 года рождения. Он ехал со стороны села Буканское в сторону Алейска и не справился с управлением.
Машину вынесло на встречную полосу, а потом она съехала на обочину и перевернулась.
До приезда врачей на месте скончались два пассажира-мужчины: 2001 и 1998 годов рождения. Водителя и пассажира-мужчину 2001 года рождения с телесными повреждениями доставили в больницу.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.