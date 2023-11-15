15 ноября
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Происшествия

Сотрудники ГАИ обратились к барнаульцам после ДТП на Аванесова

Госавтоинспекция Барнаула обратилась к жителям Барнаула в связи со сложной ситуацией на дороге.

права дпс
права дпс
ССО.

Как отметили в "Госавтоинспекция Алтайского края", аварии чаще всего случаются утром и вечером, когда жители спешат на работу и домой.

После утреннего ДТП на улице Аванесова госавтоинспекция обратилась к барнаульцам. В связи с этим, водителей и пешеходов призвали снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам. Наиболее опасным считается время, когда горожане едут на работу и возвращаются домой.

Инспекторы просят участников дорожного движения проявлять максимальную внимательность и осторожность, особенно в темное время суток и непогоду.

Помимо этого, ГАИ напомнили пешеходам, что дорогу нужно переходить, когда все автомобили остановились и во время перехода стоит следить за обстановкой на дороге. Дополнительной мерой безопасности, говорит госавтоинспекция, являются светоотражающие элементы, они позволят водителю, особенно в темное время суток, заблаговременно заметить пешехода и остановиться.

В заключение своего обращения, сотрудники ведомства призвали водителей и пешеходов строго соблюдать правила ПДД.

Ранее мы рассказали о аварии на Аванесова.

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