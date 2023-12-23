ДТП на трамвайных путях произошло в Барнауле

ДТП на трамвайных путях в Барнауле

Легковой автомобиль Toyota вылетел на трамвайные пути в районе пересечения ул. Малахова и ул. Транзитной.

Подробности аварии неизвестны.

О пострадавших не сообщают.

Ранее в Алтайском крае автомобилист не мог выбраться из кювета и чуть не замерз.