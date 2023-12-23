ДТП на трамвайных путях произошло в Барнауле

Легковой автомобиль Toyota вылетел на трамвайные пути в районе пересечения ул. Малахова и ул. Транзитной.
Подробности аварии неизвестны.
О пострадавших не сообщают.
Ранее в Алтайском крае автомобилист не мог выбраться из кювета и чуть не замерз.
Движение заблокировано в одну сторону, сообщает "Инцидент Барнаул".
Легковой автомобиль Toyota вылетел на трамвайные пути в районе пересечения ул. Малахова и ул. Транзитной.
Подробности аварии неизвестны.
О пострадавших не сообщают.
Ранее в Алтайском крае автомобилист не мог выбраться из кювета и чуть не замерз.
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