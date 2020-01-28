ДТП на заснеженной трассе под Новосибирском, в котором погиб ребенок, попало на видео

Судя по опубликованным в паблике « Госавтоинспекция Новосибирской области » кадрам, причиной ДТП, в котором погиб ребенок, мог стать обгон грузовика по встречной полосе в условиях плохой из-за метели видимости.

ДТП произошло 25 января на 143 километре автодороги К-19р Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий.

23-летняя женщина, ехавшая на автомобиле Suzuki Swift в сторону Новосибирска, решила обогнать фуру и выехала на полосу встречного движения. Там она потеряла управление и влетела в Mercedes ML350.

Находивший в Suzuki Swift мальчик, которому был 1 год и 7 месяцев, погиб на месте. Также в ДТП пострадали водитель и еще двое пассажиров этого автомобиля.

Сотрудники полиции устанавливают причины дорожно-транспортного происшествия.

По мнению пользователей соцсетей, посмотревших видео, виновата водитель Suzuki Swift, которая якобы «неслась» несмотря на плохую видимость и непогоду.