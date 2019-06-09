ДТП с лобовым столкновением на алтайской дороге закончилось смертью пассажирки

Авария случилась в начале шестого вечера на 110 километре автодороги Мартыново-Тогул-Залесово. Мужчина 1985 года рождения управлял автомобилем Toyota Corolla, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21099, под управлением женщины 1976 года рождения.



В результате ДТП пассажир отечественного автомобиля, женщина 1968 года рождения, скончалась на месте происшествия.



Водителям обоих транспортных средств, а также еще одному пассажиру автомобиля ВАЗ, мужчине 1967 года рождения, оказана медицинская помощь.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, и выясняются все обстоятельства произошедшего.