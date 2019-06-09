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Происшествия

ДТП с лобовым столкновением на алтайской дороге закончилось смертью пассажирки

8 июня на заринской трассе случилось лобовое столкновение с летальным исходом, сообщил паблик Barnaul22.

ДТП на заринской трассе.
ДТП на заринской трассе.
vk.com/barneos22

Авария случилась в начале шестого вечера на 110 километре автодороги Мартыново-Тогул-Залесово. Мужчина 1985 года рождения управлял автомобилем Toyota Corolla, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21099, под управлением женщины 1976 года рождения.

В результате ДТП пассажир отечественного автомобиля, женщина 1968 года рождения, скончалась на месте происшествия.

Водителям обоих транспортных средств, а также еще одному пассажиру автомобиля ВАЗ, мужчине 1967 года рождения, оказана медицинская помощь.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, и выясняются все обстоятельства произошедшего.

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