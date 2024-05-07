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Происшествия

ДТП с опрокидыванием произошло в центре Барнаула

Авария с перевертышем случилась на пересечении пр. Ленина и ул. Димитрова, сообщает "В Курсе 22".

ДТП с перевертышем.
ДТП с перевертышем.
"В Курсе 22"

На месте работают сотрудники ДПС.

О пострадавших неизвестно.

Подробности инцидента уточняют.

Ранее на Алтае произошло страшное ДТП.

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