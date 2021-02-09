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Происшествия

Три человека пострадали в ДТП на алтайской трассе в сильный снегопад

8 февраля в метель водитель минивэна при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2115. ДТП произошло в Крутихинском районе. Травмы получили три человека.

ДТП в Крутихинском районе.
ДТП в Крутихинском районе.
"Каменские известия"

Авария случилась на автодороге Крутиха — Панкрушиха — Хабары — Славгород — граница Республики Казахстан, недалеко от села Подборное.

65-летний житель Ярового на автомобиле Toyota Funcargo при обгоне не убедился в безопасности маневра, не учел дорожные и метеорологические условия и столкнулся с ВАЗ-2115 на встречке.

Три человека из «пятнашки» получили травмы, сообщают «Каменские известия». 66-летний водитель, житель Панкрушихи, с ушибом бедра и рваной раной пальца на руке доставлен в Каменскую ЦРБ, в больницу попал 72-летний пассажир, еще один пассажир 64 лет получил медпомощь на месте.

Вечером 3 февраля в Новоалтайске столкнулись Toyota Carina и Mitsubishi Pajero Sport. Авария унесла жизнь 51-летнего мужчины

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