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Происшествия

ДТП в Барнауле парализовало работу трамваев

Вечером 10 июня в Барнауле на кольце Малахова-Власихинская автомобиль ВАЗ врезался в трамвай. Движение оказалось парализовано в обе стороны, сообщает «Инцидент Барнаул».

ВАЗ врезался в трамвай.
ВАЗ врезался в трамвай.
Оксана в "Инцидент Барнаул" в vk.com

Вероятнее всего, автомобиль не пропустил трамвай. ДТП произошло напротив ТЦ «Волна».

О подробностях произошедшего не сообщается. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

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