ДТП в Барнауле парализовало работу трамваев

Вероятнее всего, автомобиль не пропустил трамвай. ДТП произошло напротив ТЦ «Волна».
О подробностях произошедшего не сообщается. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Вечером 10 июня в Барнауле на кольце Малахова-Власихинская автомобиль ВАЗ врезался в трамвай. Движение оказалось парализовано в обе стороны, сообщает «Инцидент Барнаул».
Вероятнее всего, автомобиль не пропустил трамвай. ДТП произошло напротив ТЦ «Волна».
О подробностях произошедшего не сообщается. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
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