Водитель «Волги» на Алтае «загадал желание» и устроил ДТП между двумя Toyota Premio

Авария случилась на ул. Советской. 21-летний водитель «Волги» при обгоне на встречной полосе не справился с управлением и столкнулся с Toyota Premio.
После этого отечественное авто столкнулось с еще одной машиной, Toyota Corona Premio, двигающейся в попутном направлении. От удара вторая иномарка съехала на обочину и въехала в столб.
Женщина-водитель Toyota Corona и мужчина-пассажир получили травмы.
«Между двумя „премками“, надо было желание загадывать», — комментируют аварию в группе «Все ДТП Бийска».
Очевидцы говорят, что водитель «Волги» ехал под 80 км/ч, а потом сказал, что «машина не управляется».