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Происшествия

Водитель «Волги» на Алтае «загадал желание» и устроил ДТП между двумя Toyota Premio

Поздно вечером 27 августа в Бийске произошло ДТП между тремя автомобилями. Машины раскидало по дороге, одна врезалась в столб, сообщили в краевой ГИБДД.

Авария в Бийске.
Авария в Бийске.
https://vk.com/avarcomdtp

Авария случилась на ул. Советской. 21-летний водитель «Волги» при обгоне на встречной полосе не справился с управлением и столкнулся с Toyota Premio.

После этого отечественное авто столкнулось с еще одной машиной, Toyota Corona Premio, двигающейся в попутном направлении. От удара вторая иномарка съехала на обочину и въехала в столб.

Женщина-водитель Toyota Corona и мужчина-пассажир получили травмы.

«Между двумя „премками“, надо было желание загадывать», — комментируют аварию в группе «Все ДТП Бийска».

Очевидцы говорят, что водитель «Волги» ехал под 80 км/ч, а потом сказал, что «машина не управляется».

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