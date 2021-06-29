ДТП в тумане на алтайской трассе унесло жизнь 63-летнего мужчины

В аварии под селом Новообинцево в Алтайском крае погиб 63-летний водитель ВАЗ 2112. Подробности ДТП сообщили в краевой Госавтоинспекции.

ДТП произошло около 8 утра на 15 км автодороги «Барнаул — Павловск — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области».

Мужчина 1958 года рождения за рулем ВАЗ 2112 двигался со стороны Камня, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado.

После этого отечественное авто отбросило в КамАЗ, двигавшийся в попутном направлении, потом — в Toyota Land Cruiser, который ехал по встречке.

ДТП под Новообинцево. Barnaul22

Водитель ВАЗа погиб на месте до приезда врачей. Водитель и пассажир Toyota Land Cruiser Prado госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и уточняют все обстоятельства.