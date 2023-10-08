8 октября
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Происшествия

ДТП, взрыв, пожар: женщина героически спасла двоих человек, заблокированных в авто

В Алтайском крае на трассе Славгород — Табуны произошла страшная авария.

ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
ДТП на трассе Славгород-Табуны.

Столкнулись две легковушки, одну машину охватил огонь. Он вскоре перешел на другой автомобиль. Неподалеку от места аварии проезжал автобус.

Женщина-пассажир заметила девушку, которая билась в полуоткрытое окно машины и пришла на помощь. Через разбитое окно получилось вытащить пострадавшую, она сообщила, что в горящем автомобиле находится еще ребенок. Тогда женщина вытащила из окна пятилетнего мальчика. Как только женщины отошли от горящих автомобилей, один из них взорвался.

Прибывшие пожарники ликвидировали возгорание, а пассажиров машины передали скорой медицинской помощи.

По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, за спасение пострадавших в ДТП наградили Людмилу Лылову медалью МЧС России "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации".

Встреча Людмилы Лыловой с родственниками спасенных.
Встреча Людмилы Лыловой с родственниками спасенных.
ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Ранее мы рассказали о смертельном ДТП в Рубцовске.

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