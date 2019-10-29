Думать дважды. Можно ли обезопасить себя на алтайских дорогах

Автокатастрофа, случившаяся 26 октября в Топчихинском районе Алтайского края и унесшая жизни восьми человек , заставила в очередной раз говорить о проблеме безопасности на дорогах региона. Altapress.ru провел опрос среди своих экспертов, которые высказались о том, как вообще можно обезопасить себя на дорогах и избежать повторения подобных трагедий.

Каждое ДТП — соединение множества факторов

Николай Данилин,

директор «Барнаульского ДСУ № 4», депутат АКЗС:

Грубо говоря, все последние резонансные ДТП в крае произошли на хороших дорогах, здесь дело не в плохом качестве покрытия. Например, трасса в Топчихинском районе, где случилась авария, — федеральная, она одна из лучших в регионе. На Комсомольском проспекте в Барнауле, где автомобиль сбил трех женщин, также недавно прошел ремонт. Зачастую нужно говорить о состоянии водителя и его поведении на дороге. Многие, обсуждая ДТП на Комсомольском проспекте, говорят о том, что заужение на дороге или светофор могли предотвратить аварию. Но ведь если водитель будет невнимательным, то ему это не поможет. Хоть заключи дорогу в бетонный забор, в него все равно въедут. В Топчихинском районе водитель, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и допустил столкновение. Такую аварию можно избежать, соблюдая скоростной режим. Чем у тебя ниже скорость, тем больше времени на принятие решения — это очевидно. Также, чтобы не было лобовых ДТП, нужно разделять потоки, делать четырехполосные дороги. Все понимают уровень затрат, но нет ничего ценнее человеческой жизни. Пешеходам же можно посоветовать помнить банальные правила, которым учат в школе. Не нужно забывать, что любой автомобиль — средство повышенной опасности. Не важно, управляете вы им или являетесь пешеходом. Думаю, что определенного рецепта, как не попасть в аварию, нет. Каждое ДТП — соединение множества факторов. Внимательным и аккуратным нужно быть всегда.

Николай Данилин , директор «Барнаульского ДСУ № 4» Анна Зайкова

Культура вождения и хорошие дороги

Александр Молотов,

лидер фракции «Справедливая Россия» в АКЗС:

Понятно, что универсального рецепта, способного предотвратить смертельные ДТП, нет. Эта проблема многослойна и, наверное, полностью свести такие ЧП на нет не удастся. Но думаю, что тут есть два главных аспекта. Во-первых, это работа, связанная, с повышением культуры вождения, пропагандой соблюдения ПДД, воспитанием участников дорожного движения. Сюда же можно отнести и вопросы введения более серьезных штрафов за нарушения, которые могут обернуться серьезными последствиями. Я не сторонник ужесточения законодательства, но в тех вопросах, когда это касается жизни людей, такой метод целесообразен. И второй аспект — это, конечно, дороги. Понятно, что в нашем регионе нужно строить четырехполосные дороги с разделительным ограждением. Ведь большинство смертельных ДТП на трассе — это, как правило, лобовые столкновения. Создание четырехполосных дорог объективно будет сводить к минимуму такие аварии. Да, сегодня, такие автомагистрали действительно строят. Но в них необходимо вкладывать больше средств, задействовать серьезные федеральные ресурсы.

Александр Молотов. Анна Зайкова

Думай за себя и за другого

Игорь Осипов,

юрист:

Когда я перехожу дорогу, всегда смотрю по сторонам. Три раза посмотрел, потом перешел. Основной принцип — подумай за себя и за того, кто едет. Сейчас в городе очень темно, я на машине еду вечером — уже ничего не видно. Водителям простой совет: не уверен — не обгоняй. Пешеход всегда прав, конечно, но все равно, надо бережно к себе относиться и думать о безопасности.

Игорь Осипов vk.com/urist.osipov.igor

Не торопиться и не лихачить

Владимир Кобзев,

главный тренер женской команды по хоккею на траве «Коммунальщик»:

Чтобы самому себя обезопасить, надо, в первую очередь, соблюдать ПДД. У нас же что происходит — выскакивают на встречную полосу, торопятся, лихачат. Редко, когда аварии случаются по каким-то другим причинам. У меня был знакомый, который сам разбился и погубил еще двоих человек — за рулем остановилось сердце. Бывает и элементарная невнимательность. Еще в советское время мой товарищ попал в серьезную аварию на проспекте Ленина. В него на большой скорости врезался самосвал. Водитель был уверен, что едет по главной дороге. Светофора на перекрестке Партизанская — Ленинский тогда еще не было. Я уже три года автомобиль не вожу. В 2016 году в пожаре на стадионе сгорели права, я их так и не восстановил. Сейчас понимаю, что плохо езжу — не могу сосредоточиться, думаю о другом, на дорогу плохо смотрю. Может, таким людям, как я, и не место за рулем.