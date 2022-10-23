Дуновение теплого ветерка. Непогода устроила разрушения в Барнауле

Ветер оторвал ленту подсветки жилого комплекса «Адмирал». Гирлянда развевалась над землей прямо под окнами дома.
Вырвал из земли остановочный павильон на пересечении улиц Ядринцева и Кирова.
Еще одну лежащую остановку заметили жители на пересечении Попова-Гущина, напротив «Быстронома».
Обе железные конструкции лежат не земле грудой металла.
Непогода повалила сухое дерево на улице Юрина 225. Береза рухнула прямо на жилой дом, чудом не задев стоящий рядом автомобиль.
Ветками оно ударило в окна первых этажей и нанесло ущерб трем балконам.