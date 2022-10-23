23 октября
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Происшествия

Дуновение теплого ветерка. Непогода устроила разрушения в Барнауле

Сильный ветер устроил небольшие разрушения по всему городу ночью на 23 октября. Пострадали автобусные остановки, один многоквартирный дом и сухое дерево. О происшествии сообщил «Инцидент Барнаул».

Разрушения из-за сильного ветра
Разрушения из-за сильного ветра
Инцидент Барнаул

Ветер оторвал ленту подсветки жилого комплекса «Адмирал». Гирлянда развевалась над землей прямо под окнами дома.

Вырвал из земли остановочный павильон на пересечении улиц Ядринцева и Кирова.

Разрушения из-за сильного ветра
Разрушения из-за сильного ветра
Инцидент Барнаул

Еще одну лежащую остановку заметили жители на пересечении Попова-Гущина, напротив «Быстронома».

Обе железные конструкции лежат не земле грудой металла.

Разрушения из-за сильного ветра
Разрушения из-за сильного ветра
Инцидент Барнаул

Непогода повалила сухое дерево на улице Юрина 225. Береза рухнула прямо на жилой дом, чудом не задев стоящий рядом автомобиль.

Ветками оно ударило в окна первых этажей и нанесло ущерб трем балконам.

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