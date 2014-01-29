Душевнобольная женщина на Алтае покромсала ножом двух человек

38-летняя жительница Турочака Республики Алтай дважды накинулась с ножом на мужчин. Экспертиза показала, что у нее есть психическое расстройство, пишут «Новости Горного Алтая».

Сельчанку задержали в декабре 2019 года. Месяцем ранее она нанесла один удар ножом в область туловища своему собутыльнику, а спустя несколько дней дважды пырнула другого местного жителя.

Суд заключил ее под стражу как социально опасную. Судебно-психиатрическая экспертиза выявила у женщины психическое расстройство, лишавшее ее способности осознавать фактический характер своих действий и руководить ими.

Уголовное дело о применении принудительных мер медицинского характера передали в Турочакский районный суд.