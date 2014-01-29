Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 января -14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Душевнобольная женщина на Алтае покромсала ножом двух человек

38-летняя жительница Турочака Республики Алтай дважды накинулась с ножом на мужчин. Экспертиза показала, что у нее есть психическое расстройство, пишут «Новости Горного Алтая».

Кровь. Нож
Кровь. Нож
СС0

Сельчанку задержали в декабре 2019 года. Месяцем ранее она нанесла один удар ножом в область туловища своему собутыльнику, а спустя несколько дней дважды пырнула другого местного жителя.

Суд заключил ее под стражу как социально опасную. Судебно-психиатрическая экспертиза выявила у женщины психическое расстройство, лишавшее ее способности осознавать фактический характер своих действий и руководить ими.

Уголовное дело о применении принудительных мер медицинского характера передали в Турочакский районный суд.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость