Два агрессивных барнаульца вместо прогулки по реке отправились в дежурную часть

Полицейские попытались успокоить мужчин, но они вели себя неадекватно, выражались нецензурной бранью, на замечания и просьбы вести себя спокойно не реагировали, рассказали в ведомстве.
Нарушителей пришлось отвезти в дежурную часть. Там один из задержанных продолжал агрессивно себя вести, матом оскорблял сотрудников полиции и уже будучи за решеткой тыкал в лицо салфеткой.
Выяснилось, что 29 летний гражданин уже 9 раз привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления, в том числе причинение тяжкого вреда здоровью, грабежи и кражи.
Дебоширам грозит штраф за мелкое хулиганство, а также год исправительных работ за оскорбление представителя власти.
Ранее в Барнауле сняли с самолета летящего на юг пассажира-курильщика. Он курил в туалете во время полета, на бортпроводников не реагировал и мешал другим пассажирам.