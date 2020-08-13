Два агрессивных барнаульца вместо прогулки по реке отправились в дежурную часть

Двое жителей Барнаула 29 и 35 лет напились и решили покататься на теплоходе. При посадке так сильно мешали другим отдыхающим, что это увидели сотрудники транспортной полиции, которые патрулировали порт.

Полицейские попытались успокоить мужчин, но они вели себя неадекватно, выражались нецензурной бранью, на замечания и просьбы вести себя спокойно не реагировали, рассказали в ведомстве.

Нарушителей пришлось отвезти в дежурную часть. Там один из задержанных продолжал агрессивно себя вести, матом оскорблял сотрудников полиции и уже будучи за решеткой тыкал в лицо салфеткой.

Выяснилось, что 29 летний гражданин уже 9 раз привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления, в том числе причинение тяжкого вреда здоровью, грабежи и кражи.

Дебоширам грозит штраф за мелкое хулиганство, а также год исправительных работ за оскорбление представителя власти.

Ранее в Барнауле сняли с самолета летящего на юг пассажира-курильщика. Он курил в туалете во время полета, на бортпроводников не реагировал и мешал другим пассажирам.